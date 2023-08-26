Cumhurbaşkanı Tatar: Bu menfur saldırı, düşmanca bir öfkenin tezahürüdür!

Cumhurbaşkanı Tatar: Bu menfur saldırı, düşmanca bir öfkenin tezahürüdür!

Ünsal, “Değeri görselden ibaret zannedenler, kutsalın duvarlarla sınırlı olduğunu düşünenler, hakikatin sesini matbuata saldırmakla kısacaklarını vehmedenler ancak fikir cüceleri acizlerdir. Güneş balçıkla sıvanmadığı gibi, kilâb-ı akurun avazı bulutlara zarar vermez. Herkese ve her şeye rağmen Allah nurunu tamamlayacaktır.” dedi.