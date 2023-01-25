Ünsal mesajında, mübarek gün ve gecelerin, insanın yaratılış gayesini idrak ederek yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerini ve yaşadığı hayatı muhasebe etmesi için çok kıymetli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Ünsal, barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ünsal'ın mesajı şöyle:

"Müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir ve Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerekir. Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Mübarek gün ve geceler, yaratılış gayemizi idrak ederek yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi ve yaşadığımız hayatı muhasebe etmemiz için çok kıymetli fırsatlardır.

Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, recep ayının ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak için önemli bir imkandır.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”