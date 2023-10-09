Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, CTP Milletvekili Filiz Besim’e cevaben Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ilaca erişimde birçok sebepten dolayı sorunlar yaşandığını, bakanlığının ilgisi ve yetkisi içinde olan her konuya yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Dinçyürek bugün yetişirse bir çalışma yapılarak, sağlık servisleri, poliklinik eczaneleri ve sağlık ocağı eczanelerine bir miktar ilaç temin edilebileceğini belirtti.

Dinçyürek, ek bütçe kesinleştiği andan itibaren, ek bütçenin vereceği güçle Merkezi İhale Komisyonu üzerinden ihaleye çıkılacağını ve ilaç eksikliklerin giderileceğini kaydetti.

Her yıl ilaçlara 2-3 defa zam geldiğini ifade eden Dinçyürek, özellikle pahalı ilaçlar için bir fiyat sabitleme ihalesi yapılmasının planlandığını söyledi.

Dinçyürek, belirli kalemlerde yıllık tüketim miktarına göre fiyatların sabitlenmesi amacıyla bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Bugünlerde 8 tam donanımlı ambulans için ihaleye çıkılacağını ancak bunun kaynağının ek bütçeden değil de sağlık fonundan karşılanacağını belirten Dinçyürek, sağlık için çalıştıklarını vurguladı.