Ata yurdu Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dinçyürek, Türkçe konuşulan ülkelerin ortopedistlerinin bulundugu kongrede gönülden bağlı insanların ilmi ve dostlukları geliştirmek üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Türki Cumhuriyetlerden gelen bilim adamları ile görüşmelerde bulunduklarını belirten Dinçyürek, bir sonraki kongrenin KKTC'de yapılarak ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Dinçyürek, esas olanın insana topluma hizmet olduğunu,

bilim alanındaki işbirliğinin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ,Türk dünyasının hak ettiği yeri bulması için böylesi organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı.