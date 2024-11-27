Bütçenin az olduğuyla ilgili eleştirilere değinen Dinçyürek, bütçe içerisindeki sağlığa olan payı artırdıklarını söyledi.

Sağlık personeli alımlarıyla ilgili rakamları paylaşan Dinçyürek, istihdam konusunda taleplerinin olduğunu ve sürecin başladığını söyledi.

50 yeni hemşirenin daha istihdam edileceğini belirten Dinçyürek, hastaneler konusundaki eleştirileri yanıtladı.

Dinçyürek, ihale sürecindeki maliyet artışlarına işaret ederek, bu konuda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki servislerin tadilatlarına değinen Dinçyürek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanmasının uzamasının bir sürü teknik nedenleri olduğunu dile getiren Dinçyürek, mart sonu itibariyle binanın bitmesinin hedeflendiğini söyledi.

“15 yeni ambulans alındı”

“Yataklı Tedavi Kurumları’na tarihinde olmadığı kadar birçok teknolojik üst düzey cihazlar aldık.” diyen Bakan Dinçyürek, sevkler konusuna değinerek bazı veriler paylaştı.

Dinçyürek, “Göreve geldiğimiz gün devletin yoğun bakım yatak kapasitesi 68’di. Şu anda 83’tür. Bu rakam 114’e ulaşacak.” ifadelerine yer verdi.

Dinçyürek, Güzelyurt, Gazimağusa, Cengiz Topel Hastanesi ile Lapta Sağlık Ocağı, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) konusundaki soruları yanıtlayarak, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bütün acil servislere yeni hekim alındığını kaydeden Dinçyürek, perifer hastanelerini güçlendirdiklerini belirtti.

15 yeni ambulansın alındığını belirten Dinçyürek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara değindi, süreçle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi bu sabah saat 02.25’te oylandı ve bütçe komitesinin görüşmeleri sona erdi.