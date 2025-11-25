Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı nedeniyle Ankara’da bulunuyor.

Kurultay kapsamında bir dizi temas gerçekleştiren Dinçyürek, Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal, Nijer Sağlık Bakanı Dr. Garba Hakimi ve Somali Sağlık Bakanı Dr. Ali Haji Adam Abubakar ile görüşmelerde bulundu.

Dinçyürek, gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkeler arasında sağlık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine dair önemli mesajlar verdi. Karşılıklı tecrübe paylaşımının büyük fayda sağlayacağını belirten Dinçyürek, “KKTC olarak dost ve kardeş ülkelerle ortak projeler geliştirmeye, sağlık alanında her türlü iş birliğine açığız.” dedi.

Dinçyürek, yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, üç ülke ile karşılıklı ziyaret konusunda anlaştıklarını ve ülkelerin sağlık alanında birlikte neler yapabileceğine ilişkin fikir alışverişlerinin devam edeceğini kaydetti.