Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan görevlendirilen üst düzey yetkililerle birlikte gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, sağlıkta kalite yönetimi konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Eğitim sürecinin, başlangıçta çevrim içi yapılan görüşmelerle başladığını ifade eden Dinçyürek, hazırlık çalışmalarının ardından Türkiye'den gelen bilim insanları ve yöneticilerin katılımıyla dört gündür sağlıkta kalite yönetiminin seminerler ve sahada yürütülen inceleme çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, hasta güvenliğini ön planda tutan sağlıkta kalite yönetimi kılavuzu oluşturulması için hızlı adımlar atıldığını vurguladı. Ayrıca, iki hafta içinde Ankara'da teknik düzeyde toplantıların devam edeceğini ve burada yapılan çalışmaların raporlanarak somut bir yol haritası ile takvimlendirilmesi aşamasına geçileceğini dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinde görev, yetki ve sorumlulukların netleşeceği, hizmet akışının belirginleşeceği bir sistemin oluşturulması için önemli bir süreçten geçildiğini belirten Dinçyürek, projeye sundukları destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Toplantının ardından eğitim sürecinde görev alan uzman ekibe, katkılarından dolayı Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.