Bakan Dinçyürek, mesajında şunları ifade etti;

“Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu, 101. yıl dönümünde Anavatan Türkiye ile birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Her türlü olanaksızlık altında Anadolu halkının verdiği mücadele ile kazanılan zafer, tarihte verilen özgürlük mücadeleleri içinde çok ayrı bir yere sahiptir.

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde, yaşlısı, genci, kadını, çocuğu bir araya gelmiş, düşmanı denize dökmüş, bağımsızlığını elde etmiş ve Çağdaş Türk Devleti’ne giden yolu açmıştır.

Kıbrıs Türk halkı olarak, Türk Milleti’nin kederleri hep kederimiz, sevinçleri, sevincimiz, gurur günleri gururumuz, bayramları bayramımız, zaferleri ise zaferimiz olmuştur.

Şanlı zaferin 101. yılında, Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk Ordusuna şükran ve minnetlerinizi sunarken; şehitleri rahmet, gazileri saygı ve minnetle anarak, Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”