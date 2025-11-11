Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu:
"Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen elim kazada, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında görevli olan kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun."