Bunlar da ilginizi çekebilir

Milletimizin başı sağ olsun."

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum.

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen elim kazada, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında görevli olan kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu:

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.