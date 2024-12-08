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Kaza da hafif yaralanan araç sürücüsü, Yenierenköy Sağlık Ocağı’ndaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis bültenine göre Şükrü Göndermez (E-49) adlı sürücü dün saat 20.40’ta, Dipkarpaz ’da Yokuş Sokak’ta317 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 021 plakalı salon araç ile kuzeyden güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kuyu büzüne çarpıp kontrolsüzce savrularak takla attı.

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