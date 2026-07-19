Dış Basın Birliği'nden verilen bilgiye göre, birlik merkezinde imzalanan iş birliği protokolüne, Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Cambaz, TİMBİR Başkanı Süleyman Basa ve TDGF Başkanı Menderes Demir imza koydu.

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin öneminin her geçen gün arttığına, basına da önemli görevler düştüğüne işaret ederek, iş birliği protokolünün bu anlamda çok önemli bir amaca hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

Dış Basın Birliği’nin 1992 yılında kurulduğunu, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ve sesini dünyaya duyurmayı amaçladığını ifade eden Burhan Canbaz, teknolojik yenilikleri de kullanarak bu misyonu en iyi şekilde sürdürmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Canbaz, Türk dünyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kurumsal ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, Türk dünyası basını arasındaki iş birliğinin ortak dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti.

Türk dünyasının KKTC için büyük önem taşıdığını vurgulayan Canbaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci üye, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin ise TÜRKPA'nın gözlemci üyesi olarak yer aldığını hatırlattı.

KKTC kurumları ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın organları arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Canbaz, bu iş birliğinin medya alanında da güçlenmesinin ortak hedeflere önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Türk dünyası basını arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin birlik ve beraberliği daha da pekiştireceğine inandıklarını ifade eden Canbaz, Kıbrıs Türk halkının sesini Türk dünyasına ve uluslararası kamuoyuna en etkili şekilde duyurmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

İş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Canbaz, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

-Basa: “Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz”

Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Süleyman Basa da TİMBİR ve TDGF’nin son üç yıldır, “Türk dünyasının sesi” olabilecek bir haber portalı üzerinde çalıştığını, bu kapsamda çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiklerini, medyanın birleşmesi ile Türk dünyasının sesinin daha güçlü çıkacağını kaydetti.

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz’a görevinde başarılar dileyen Basa, Dış Basın Birliği ile dayanışma içinde, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceklerini söyledi.

“Türk Dünyası Haber Portalı” ile Türklerin yaşadığı her yerden ortak haber paylaşmayı hedeflediklerini belirten Basa, birlikten güç doğduğunu ifade ederek, protokolün Türk Dünyasına hayırlı olmasını diledi ve iş birliğinden dolayı Dış Basın Birliği’ne teşekkür etti.

-Demir: “Yıl sonunda deneme yayınlarına başlanacak”

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Başkanı Menderes Demir ise, “Türk Dünyası Haber Portalı”nın yıl sonunda deneme yayınlarına başlayacağı bilgisini paylaştı.

Dış Basın Birliği ile imzalanan protokole büyük önem verdiklerini dile getiren Demir, Türk dünyasından haberleri, sağlıklı bir şekilde birinci elden bir portalda buluşturmayı amaçladıklarını, Kıbrıs Türkü’nün sesinin de bu portaldan Türk dünyasına duyurulacağını kaydetti.

TİMBİR Başkan Vekili, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de Dış Basın Birliği ile yakın çalışma içerisinde olacaklarını ifade ederek, Türk dünyasında ortak medya gücü oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Protokol imza töreninde, Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan, Yönetim Kurulu üyeleri Züleyha Karaman ile Didem Gürses de hazır bulundu.

Protokol, Türk dünyasında medya alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ortak yayıncılık anlayışını geliştirmeyi, gazeteciler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, Türk Dünyası Haber Portalı’nın etkin şekilde kurulması ve işletilmesini sağlamayı amaçlıyor.