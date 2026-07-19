Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılan çalışmalarla plajların yalnızca denize girilen alanlar olmanın ötesinde, vatandaşların aileleriyle birlikte güvenle vakit geçirebileceği, hijyenik koşullarda hizmet alabileceği, erişilebilirliği güçlendirilmiş çağdaş kamusal yaşam alanları haline getirilmesi hedeflendiği belirtildi.

-Glapsides

Glapsides Halk Plajında özel gereksinimli bireylerin denizden daha rahat yararlanabilmesi amacıyla 14 şezlong kapasiteli engelli bölümü oluşturuldu. 300 araç kapasiteli otopark alanı bulunan plajda, duş ve soyunma odası kapasitesi arttırıldı, 406 şezlong hizmet veriyor. Vatandaşlar, hizmet satın almadan kendi şemsiyeleriyle de plajdan yararlanabilecek.

-Palm Beach

Toplam 200 şezlong kapasitesine sahip Palm Beach Plajı ise, herkesin erişim sağlayabileceği nitelikte düzenlenen yapısıyla vatandaşlara konforlu bir deniz deneyimi sunuyor.

-Kapalı Maraş

Kapalı Maraş içinde hizmet veren seyir tepesi restore ederek, 1974 yılındaki özgün görünümüne uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Birinci plaj noktası, 150 şezlong kapasitesi ve büfe hizmetiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kapalı Maraş içindeki plaj noktalarına ulaşım, yaya, bisiklet ve yoğunluğa göre artırılacak şekilde saat başı minibüs servisleriyle sağlanabilecek.

Kapalı Maraş içinde yer alan ikinci plaj noktasında da büfe restore edilerek hizmete açıldı. İkinci plaj noktası da 300 şezlong kapasitesiyle hizmet verirken, çocuklu ailelerin plajdan daha rahat yararlanabilmesi amacıyla alanda 4 gazebo da hizmete sunuldu.

Kapalı Maraş bölgesindeki plajlara ulaşım için toplam 4 minibüs kullanılacak. Plajlar, Kapalı Maraş giriş saatleri olan 08.00 ile 19.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin hizmet verdiği tüm plajlarda şezlong ve şemsiye kullanım ücreti 150 TL olarak uygulanıyor.