Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Waheed Hassan ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Konuk heyete, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesi ve haklı davasında gelinen aşama hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkleri’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidini öngören iki devletli çözüm vizyonunu anlattı.

Güncel konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı görüşmede Dr. Mohamed Waheed Hassan''ı KKTC’ye davet eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de hazır bulundu.