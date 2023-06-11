Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacak olmasının Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun açıklaması şöyle;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruma, KKTC’nin tanınma politikasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayinde göz kamaştırıcı gelişmeler kaydeden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın ülkemize yapacakları ziyaretlerine ilişkin olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) hadsiz yorumlar yapılmaktadır.

GKRY halen Ada’nın “tek temsilcisi” olduğu yanılgısını sürdürmektedir. Kendi toprakları üzerinde egemenliği olan Devletimizin varlığını inkar etmeye çalışmasının gerçeği değiştirmeyeceğini er veya geç anlayacaktır.

Hızla büyüyen savunma sanayinin etkisiyle daha da güçlenen Türk Ordusu ile dünyada hızla nüfuzu artan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkına karşı tehditleri bertaraf edeceği gibi KKTC’nin tanınmasına giden yolu da açacağına inancım tamdır.”