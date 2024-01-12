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"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Anavatanımız Türkiye’nin, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağına inancımız tamdır. Türk Milletinin başı sağ olsun"

Ertuğruloğlu'nun mesajı şöyle:

Üstel, yarın Girne bölgesinde ziyaretler yapacak

Üstel, yarın Girne bölgesinde ziyaretler yapacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

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