Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.
Ertuğruloğlu'nun mesajı şöyle:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Anavatanımız Türkiye’nin, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağına inancımız tamdır. Türk Milletinin başı sağ olsun"