Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan’a düzenlediği saldırılar kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “7 Mayıs 2025 tarihinde Hindistan tarafından Pakistan’a yönelik düzenlenen, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bu zor günlerde, kardeş Pakistan’ın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” denildi.