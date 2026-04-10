Milli Eğitim Bakanlığı 2025–2026 öğretim yılı yaz dönemi dıştan bitirme sınavlarının tarihleri ve sınav merkezlerini açıkladı.
Buna göre sınavlar 13.05.2026 – 03.06.2026 tarihleri arasında yapılacak. İlkokul dıştan bitirme sınavları ise 13.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavlara katılacak adayların, 04.05.2026 – 11.05.2026 tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekiyor.
Dıştan bitirme sınav merkezleri şu şekilde belirlendi:
İlkokul Dıştan Bitirme: Atatürk İlkokulu – Lefkoşa
Ortaokul Dıştan Bitirme: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa
Lise Dıştan Bitirme: Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa
Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa
Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa
Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme: Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa