Türk Maarif Koleji Vakfı’nda yeni Mütevelli Heyeti görev dağılımını yaparak çalışmalarına başladı
İçeriği Görüntüle

Milli Eğitim Bakanlığı 2025–2026 öğretim yılı yaz dönemi dıştan bitirme sınavlarının tarihleri ve sınav merkezlerini açıkladı.

Buna göre sınavlar 13.05.2026 – 03.06.2026 tarihleri arasında yapılacak. İlkokul dıştan bitirme sınavları ise 13.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlara katılacak adayların, 04.05.2026 – 11.05.2026 tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

Dıştan bitirme sınav merkezleri şu şekilde belirlendi:

İlkokul Dıştan Bitirme: Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme: Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme: Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa