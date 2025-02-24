Erzurum, Ağrı, Ardahan ile Kars’ta aşırı soğuk nedeniyle nehir ve dereler dondu, ev, araç ile iş yeri camları buz tuttu.

Erzurum’da bir süredir etkili olan yoğun kar ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği kentte, araçların camları dondu, bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandayla örttü, yaban hayvanları için doğaya yem ile ekmek bırakıldı.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda karla mücadelesi sürüyor.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Değirmenlidere Mahallesi’ndeki sarıçam ormanları karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye'de gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32,6 dereceyle Erzurum’un Horasan ilçesinde ölçüldü

AĞRI’DA NEHİR VE DERELER DONDU

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25,7 dereceye düştüğü şehirde, nehir ve dereler dondu.

Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarının üstüne battaniye serdi.

Taşlıçay ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi.

ARDAHAN’DA ARAÇLAR KARLA KAPLANDI

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Göle ilçesinde de araçlar karla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

KARS BUZ KESTİ

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 21,4 derece ölçüldü.

Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle ev, araba ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu, ağaçlar ile bitkilere kırağının düştüğü ilçede, bazı iş yeri sahipleri buz tutan camları pürmüzle açmaya çalıştı, donan araçlar ise takviye yöntemiyle çalıştırıldı.

Bazı vatandaşlar da aç kalan yaban kuşları için doğaya yem bıraktı. Hançerli düzünde ise kızıl tilkilerin yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Esnaf Berhan Cellat, aşırı soğuk nedeniyle camların buz tuttuğunu belirterek, “Gece hava çok soğuktu arabalarımızın camları buz tuttu, bu yüzden pürmüzle camları açmaya çalışıyoruz.” dedi.