Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nurettin Özgenler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 30 Kasım 2024 tarihinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen Gönyeli'de sakin Müşteki İ.G’nin yapmış olduğu şikayette; Eylül-Ekim 2024 tarihleri arasında Çatalköy'de Vakıflar İdaresine ait 3 evlek ve bitişiğinde bulunan 1.5 dönüm bir araziyi kiralamak için başvuru yaptığını ve bir proje sunduğunu, ancak halen bir netice alamadığını, Zanlı M.E'nin bu hususta kendisine 25.300 STG karşılığında yardımcı olabileceği konusunda vaat vererek 25.300 STG'yi kendisinden sahtekarlıkla temin ettiğini söyleyip şikayetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin polisin 30 Kasım 2024 tarihinde bilgisine geldiğini zanlının şubeye celp edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıdan konu ile ilgili izahat istediğinde ifade verdiğini ve konu paranın 5300 Sterlinini polise teslim ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün süreyle ek süre alındığını kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.