Su Ürünleri Yasası'na aykırı hareket etti... Su Ürünleri Yasası'na aykırı hareket etti...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol’da B.R.’nin (E-33) ikametgahında yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.(K-35) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.