Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.01.2024 tarihinde, Girne’de, faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalışmakta olan G.S.(E-30)’nin, kasa içerisinde muhafaza edilmekte olan işletmeye ait 62,250 TL, 12,266 Dolar, 10.000 Euro ve 2095 Stg nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.T.F.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.