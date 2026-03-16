Dubai Hükümeti Medya Ofisi, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki yangına ilişkin bilgi verdi.

"Sivil savunma ekipleri tarafından yakıt depolarındaki yangının söndürüldüğü" belirtilen açıklamada, soğutma işlemlerine devam edildiği aktarıldı.

Medya Ofisi, gece saatlerinde Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA kaynaklı yangın nedeniyle tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan haberde ise Dubai Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak askıya alınan uçuşların, bazı güzergahlara kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtilmişti.