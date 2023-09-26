İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kırsal kesim arsasını satan veya devredenler tespit edildiği anda hak sahipliliğinin iptal edileceğini söyledi.

“SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRMEKTE KESİNLİKLE KARARLIYIM” “

“Devlet olarak sorumluluğumu yerine getireceğim” diyen Bakan Oğuz, bu konuda kesinlikle kararlı olduğunun altını çizdi.

BRT’de yayınlanan ’17. Saat’ programına açıklamada bulunan Dursun Oğuz, “Şunu gördük. Ben de kırsaldan gelen biri olarak yıllar önce bir şekilde gençlerimiz o bölgede kalsın o bölgeye gök salsın, ailelerin yanında olsun diye arsa dağıtılmış… Ama insanlar aşı, işi, düzeni nerede ise bir şekilde mevcut yerlerinden şehir merkezine doğru kaymış. Özellikle küçük olan köylerde sadece yaşlı insanlarımız kalıyor. Orta halli köylerde de nüfus yapısına baktığımızda bir azalma söz konusudur. Ülkede alım gücünde yaşanan erime ve emlakta yüksek fiyattan dolayı tekrar insanlar kendimiz yapsak daha ucuza yapabilir miyiz diye bir düşünce içine girdiler. Ancak nerede yapacaksınız şehir merkezinde bir arsanın fiyatı çok yüksek. Ama köyde yapılabileceği ile ilgili talep söz konusu var. Bunun yanın da sosyal konut olayları da gelişiyor” dedi.

“DAĞITILAN KIRSAL KESİM ARSALARINA KONUT YAPMA ORANI DÜŞÜK”

Kırsal bölgelerde geçmiş yıllarda dağıtılan arsaların geri dönüşümüne bakıldığında konut yapma oranının düşük olduğuna dikkati çeken Dursun Oğuz, “Kaynak eskisi kadar bu ülkede artık bol değil. Belli kural ve dağıtım şekli var. Kırsal kesim arsası dağıtılması köy nüfuslarının olabilecek miktarda artmasını hedefliyor. Gençlerin bölgesine, toprağına sahip çıkması öngörülüyor” diye konuştu.

“DEVLETİN VERDİĞİ KAYNAK MENFAATLERİ İÇİN BİRİLERİNE DEVREDİLİYOR”

Dursun Oğuz, “Gençlere verilme amacına uygun bu arsaların değerlendirilmesini istiyoruz. Bugün kırsal kesim arsa talebi bayağı bir miktardadır. Devlet devletliğini gösterip, belki eksik belki beklenen kadar değil ama o arsayı bir şekilde ona vermiş. Al buraya evini yuvanı kur demiş. Verilen iyi niyete herhangi bir şey yapılmamış, devletin vermiş olduğu o kaynak kendi menfaatleri için birilerine devrediliyor” diye konuştu.

“BEN BURADA NİYE OTURUYORUM?”

Sosyal medyada kırsal kesim arsası satışına yönelik ilanların paylaşıldığına işaret eden Bakan Oğuz, “O paylaşımı sosyal medyada görünce ben burada niye oturuyorum diye kendi kendime sorguluyorum. Devlet ne yapıyor diye paylaşımın altındaki yorumları görüyorsunuz. Ancak yasaların içindeki boşluğu iyi bulmuşlar… Ancak yasa ile ilgili çalışmayı yaptık. Bununla ilgili savcılıkla da gerekli görüşmeyi yaptık” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, dağıtılan kırsal kesim arsalarını elden çıkaran veya çıkarmaya çalışanları sosyal medyada veya kanıtlı bulgu olması halinde hak sahipliği belgelerinin veya sözleşmelerinin iptal edileceğini söyledi.

“KIRSAL KESİM ARSALARINI İPTAL EDECEĞİZ. BUYURSUNLAR HUKUK YOLUNA GİTSİNLER”

Oğuz, “Kanıtlı bulduğumuz kırsal kesim arsalarını iptal edeceğiz. Hukuk yolu açık mı? Açık. Buyursun gitsinler orada kazanacaklarsa kazansınlar. Ama en azından ben devlet olarak sorumluluğumu yapayım. İlgili yasal değişikliği hukukçularımız çalıştı. Savcılıkla da görüşüyoruz. Tek maddeyi olsun Meclis'e sevk edeceğiz. Kırsal kesim ile ilgili daha geniş detaylı yasal çalışmamız var. Bunu da daha sonra Meclis’e sunacağız. Ancak tek maddelik değişikliği ivedi olarak Meclis’e gönderip yasal dayanağın önünü kapatacağız” açıklamasında bulundu.

“KIRSAL KESİM ARSASINI SATIN ALANLAR 10 KERE DÜŞÜNSÜN”

Bakan Oğuz, “Hiç kimsenin kırsal kesim arsalarının verilme amacının dışında kullanmasına göz yummayacağız. Bazı bölgelerde işin ucu kaçtı. Aleni bir şekilde sosyal medyanın haricinde de artık emlakçılar satmaya başladı. Bu doğru bir uygulama değil. Şu anda yeni dağıtılan yerlerin de piyasada isimlerinin dolaşması hoş bir şey değil. Bu nedenle biz daha fazla duyarsız kalamayız dedik. Bir yerden başlamak lazım. Buradan başlıyoruz. İnsanlar başka amaçla yasadaki boşluk hakkını kullanarak yaptılar. Bu da kamu vicdanı oluyor. Biz devlet olarak nasıl kırsal kesim arsası veriyorsak amacına uygun kullanılmayanı da verdiğimiz şekilde geri alacağız. Kırsal kesim arsasını satın alanlar da 10 kere düşünsün. Bundan sonra alım satım oldu mu alanlar da mağdur olacak. Kimse devletin dağıtmış olduğu kırsal kesim arsasına menfaat karşılığı ucuza buldum alayım hayaline kapılmasınlar. Kırsal kesim arsasını hak edenler kullanacak hak etmeyenler geri iade edecek” şeklide konuştu.