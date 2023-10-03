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Yazılan reçetelerin sahte olup olmadığının araştırılması, elektronikcihazların incelenmesi için zanlıların 3 gün tutukluluğu talep edildi.

Polis ayrıca eczanenin çöp kutusunda kupürleri kesilmiş ilaçlar bulup emare olarak alındığını açıkladı.

Zanlıların evlerinde ve işyerlerinde arama yapan polis, elektronik cihazlarda incelemeler başlattı.

Mahkemede bilgi veren polis, eczacı çiftin doktor olan kızları tarafından düzenlenen reçeteleri doldurup, dolandırmak kastıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nden sahtekarlıkla para temin edildiği iddiasını ortaya koydu.

Doktor S.T. ve eczacılar Ö. T ve E. T.’nin aile fertleri olduğu öğrenildi. Mahkeme soruşturma amaçlı 3 zanlıya 3’er gün tutukluluk kararı verdi.

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