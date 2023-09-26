Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve kahvehaneler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 987 araç sürücüsü kontrol edildi ve 62’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 227 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve kahvehaneler kontrol edildi, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 320 araç sürücüsü kontrol edilirken, 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 70 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 12 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam bin 155 araç sürücüsü kontrol edildi ve 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 177’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 82’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 372 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edildi.