Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.06.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Kuzucuk köyü içerisinde, Sezer SÜRER (E-22), yönetimindeki FA 719 plakalı araç ile Ötüken köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nedim Tolga KARGI (E-19) yönetimindeki SN 739 plakalı çift kabin aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.

FA 719 plakalı araç sürücüsü Sezer SÜRER, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.