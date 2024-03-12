Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.03.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Tayfun DEMİRBİLEK (E-24) yönetimindeki UL 863 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Honda Trafik Işıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak sağa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesine doğru dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak dikkatsizce batı istikametine doğru seyreden Mustafa DAĞLI (E-32) yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa DAĞLI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. UL 863 plakalı araç sürücüsü Tayfun DEMİRBİLEK sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.