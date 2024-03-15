Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Ekrem Topçuoğlu zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 12 Mart 2014 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki UL 863 plakalı araç ile doğu istikametine doğru üçüncü şerit içerisinde dikkatsizce seyreden T.D'nin seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği zaman trafik levha işaretlerine uymayarak tarafında kırmızı ışık yandığı halde sağa Sht. Mustafa Ruso Caddesine doğru dönüşe geçtiğini ve o esnada karşı istikamette Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde soldan birinci şerit içerisinde dikkatsizce trafik levha işaretlerine uymayarak tarafında yeşil yandığı için kavşağa yanaştığı zaman süratini indirmeden dikkatsizce seyreden M.D yönetimindeki UK 979 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü M.D'nin Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, doktordan alınan bilgide sol ayağında kırık oluştuğunu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrendiklerini açıkladı.

Polis, sürüş ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, kırmızı ışıkta geçme ve dikkatsiz sürüş suçlarından dolayı tutuklanan zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.