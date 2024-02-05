ÖZEL HABER-PELİN YÜKSELAY

Toplantı sonrası Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Ekmekçiler Birliği Başkanı Ömer Çıralı yeni fiyatın 13 buçuk lira olarak belirlendiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’le de konuyu görüştüklerini anlatan Çıralı, “Başbakan Ünal Üstel ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile toplantılar gerçekleştirdik. Sektördeki sorunlar ele alındı. Başbakan konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapılması için talimat verdi. Bizden süre istediler sorunlarımızın çözümü için. Sorunlar çözümlenene kadar bu fiyatta mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.