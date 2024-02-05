Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Fırıncılar Birliği ile yaptıkları toplantıda 200 gramlık somun ekmek fiyatının 13.5 Türk Lirası olması konusunda uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fırıncılar Birliği ile yaptıkları teknik toplantılar sonucunda, sektörde yaşanan daralma ve diğer yapısal sorunları ele aldıklarını belirtti. Amcaoğlu toplantıda ayrıca unlu mamuller ve fırıncılık sektöründe giderek azalan pazar payını artırmak ve sektörün daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bazı temel konularda iyileştirmeler yapılması ve bu yöntemle de ekmek fiyatının daha makul fiyatta tutulabilmesinin görüşüldüğünü belirtti.

Toplantıların sonucunda bakanlığın 6 konuda teknik çalışmalar yapması ve en kısa sürede Fırıncılar Birliği ile paylaşmasına karar verildiğini kaydeden Amcaoğlu, 200 gr somun ekmek fiyatının da 13.5 TL olması kararında uzlaşıya varıldığını vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, sektörün daha sağlıklı bir noktaya taşınabilmesi için bakanlık ile Fırıncılar Birliği’nin yeni teknik toplantılar yapıp başbakanlığa bir rapor sunacaklarını ekledi.