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Ekonomik Örgütler, ciddi ekonomik tedbirler alınmadığı takdirde daha büyük bir çıkmaza girileceği konusunda uyardı…

Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs ekranlarında “Hükümet Ağustos ayında maaş bile ödeyemeyecek duruma gelecek” diyerek ciddi bir ekonomik çıkmazda girileceğinin uyarısını yapmasının ardından, kamu maliyesi ve ekonomik kriz yeniden gündeme geldi.

Gündem Kıbrıs’a konuşan ekonomik örgütler, ilerleyen süreçte mali anlamla ciddi reformlara ihtiyaç duyulduğunu kaydederken, ekonomik anlamda ise geleceği parlak görmüyor…

MAHMUT KANBER: “PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR”

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a açıklama yapan KTEZO Örgütlenme ve Sektör Birliklerinden Sorumlu Başkan Mahmut Kanber, “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Sürecin bu noktaya geleceği görülüyordu da. Biz bu sürecin yaşanacağını pandemi sonrasında ortaya koyduk ve ülkenin kalkınma ve ekonomik politikalarının eksikliğini defalarca dile getirdik. O günden bugüne ortaya yapıcı, kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik model konmadı. Dünyadaki problemlere bakarsak, Amerika’da bankaların batması ve Türkiye’deki seçim süreci ve diğer gelişmeler izlendiğinde, döviz ve TL arasındaki makas açılacak gibi görünüyor” dedi.

Kanber, devletin hantal bir yapıda olduğunu söyleyerek, “KKTC’de devletin kaynaklarının toplum yararına kullanılmadığı zaten herkes tarafından biliniyor. Devletin hantal yapısı istihdam olarak görülüyor ve tüm planlar buna göre. Özel sektör üzerinden kamu maliyesini güçlendirmek isteyenler de çıkmaza girdi çünkü özel sektörün durumu ortadadır” ifadelerinin kullandı.

Kanber, “Türkiye’deki seçimlerin belirsizliği hükümeti de sıkıntıya soktu. Hükümetin ekonomik anlamda Kıbrıs’ta bundan sonraki süreçte yeni ekonomik kaynaklar bulacağını sanmıyorum” dedi.

TURGAY DENİZ: “GÜNÜ BİRLİK POPÜLİST KARARLARLA EKONOMİ POLİTİKASI OLMAZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise ekonomik anlamda “Acı reçetelere” ihtiyaç duyulduğunu ve ciddi mali disiplinlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için defalarca hükümete talepte bulunduklarını ancak hiçbirinin hayata geçirilmediğini kaydetti.

Deniz, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ekonomin çarklarının dönmesi ve devletin murat ettiği gelirleri toplaması için taleplerimiz oldu ancak hiçbirisi hayata geçirilmedi. Ticaret Odası olarak günü birlik popülist kararlarla ekonomi politikasının olmayacağını bizler de hep söylüyoruz. Daha ciddi radikal reformist kararlar alınması gerekiyor zorluklarla karşılaşmamak için ve bunların hayat geçirilmesi lazım. Başta kamu reformu olmak üzere ve mali disiplin kontrol altına alacak tedbirler acilen uygulanmalı. Aksi takdirde maaş ödeyemeyecek duruma gelmemiz kaçınılmaz bir gerçektir” şeklinde konuştu.