 EL-SEN görev şehidi  Özkan Gürler'i  14. ölüm yıl dönümünde, pazartesi günü anacak.

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EL-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, görevi başında şehit olan Özkan Gürler’in pazartesi günü saat 12.00'de Lefkoşa mezarlığında kabri başında anılacağı kaydedildi.