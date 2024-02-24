EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i 14. ölüm yıl dönümünde, pazartesi günü anacak.
EL-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, görevi başında şehit olan Özkan Gürler’in pazartesi günü saat 12.00'de Lefkoşa mezarlığında kabri başında anılacağı kaydedildi.
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i 14. ölüm yıl dönümünde, pazartesi günü anacak.
EL-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, görevi başında şehit olan Özkan Gürler’in pazartesi günü saat 12.00'de Lefkoşa mezarlığında kabri başında anılacağı kaydedildi.
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