Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Turunçlu’da faaliyet gösteren bir alçıpan dekorasyon atölyesinde kaynak yapan Ahmet AKŞAR (E-25), kaynak makinesine bağlı olup içerisinde elektrik akımı bulunan açık elektrik kablosuna sağ dizi ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

