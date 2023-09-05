GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Faturalarını yatırmak üzere KIB-TEK ödeme noktasına giden vatandaşlar Gündem Kıbrıs'a konuştu.

Yüklü miktarda gelen elektrik faturaları karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten vatandaşlar, 'ülkedeki bu pahalılığın sonu nereye varacak?' diye sordu.

Bir yıldan fazladır ülkede zam furyası olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, 'herşeye zam geliyor. Temel tüketim ürünleri sürekli bir şekilde zamlanıyor. En kötüsü ise elektrik. Yakmadan yaşayamıyorsunuz, üstelik verdiğimiz para karşılığında tam olarak hizmet de satın alamıyoruz. Sürekli kesintilere maruz kalıyoruz ama dünyanın parasını ödüyoruz. Bu soruna kökten bir çare bulunmalı" diye konuştu.

Yaz aylarında sıcaklardan dolayı klima ve vantilatör kullanımını artırdıklarını da belirten vatandaşlar, 'evet harcadık ama ne olursa olsun bedeli bu kadar büyük rakamlar olmamalı' ifadelerini kullandı.

Daha 15 yaşında... "Ailelerimiz elektrik faturası mı ödesin, okul masraflarımızı mı karşılasın?"

Elektrik faturasını ödemeye giden vatandaşlar arasında 15 yaşında bir genç kızımız da vardı. 4 Bin Lira gelen elektrik faturasını ödeyip vezneden çıktığını belirten genç kız, sorularımıza içtenlikle cevap vererek adeta ülkenin durumunu özetledi:

"Her ay elektrik faturası için dünyanın parasını ödüyoruz. Okul masraflarımız var, her ay bu şekilde olmaz, olmamalı. Bu şekilde yaşanmaz artık. Okul alışverişi yapıyoruz bir defter 150 lira, 200 lira. Okul masraflarımız 10-12 bin Türk Lirasını buluyor. Ailelerimiz hangi birine yetişsin? Elektrik faturası mı ödesin, okul masraflarımızı mı karşılasın? Umut pek yok artık bu ülkede ama yine de gençler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Okula giderken trafikten, okula gittiğimizde binaların yetersizliğinden korkuyoruz. Bu ülkede artık herşey çok kötü."

