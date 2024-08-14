Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin restoranında dün saat 17.00 sıralarında muhtemelen elektrik akımının kesilip yeniden gelmesi sonucu mangallar üzerinde bulunan çalışır durumdaki hava davlumbazına ait egzoz fanlarının devre dışı kalması sonucu, davlumbaz içerisinde biriken yağ ve atıkların ısınıp alevlenmesi ile yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, çıkan yangın sonucu, restoran içerisinde bulunan 10 metrekarelik alçıpan, el karıştırıcısı, buz yapma ve sıcak tutma cihazları, fırın, mangal üstü davlumbazlar ile eksoz baca fanı yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise ayrıca 300 metrekarelik bina duvarları da islendi.

Soruşturma devam ediyor.