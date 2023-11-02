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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın sorularını yanıtladı, elektriğe yapılan zamla ilgili konuştu.

"Hiçbir hükümet, zam yapmaktan mutlu değil" diyen Dursun Oğuz, sürekli zamların halka yansıtılmaması için çareler arandığını belirtti. KIB-TEK'in yüzde 31 zammının gündeme geldiğini belirten Oğuz, halkın etkileneceği göz önüne alınarak bunun yüzde 15'e geriletildiğini belirtti. Oğuz, KIB-TEK'in alacağının kamu tarifesi üzerinden vatandaşa yansıtılmadan alınacağını söyleyerek, 'böylece 31'lik oran 15'e çekildi' dedi.

Özellikle elektriğe zammın asla tercih edilmediğini dile getiren Oğuz, 'keşke gönül ister ki böyle bir zam olmasaydı Ama KIB-TEK'in maliyetleri artıyor ve bunların karşılanması lazım' diye konuştu.