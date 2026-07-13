Doğuş engin yazdı...

Günlük yaşamda birçok insan, çevrendekileri kırmamaya özen gösterir. Bu, sağlıklı ilişkilerin doğal bir parçasıdır. Ancak bazı kişiler için başkalarını memnun etmek, zamanla temel yaşam biçimine dönüşebilir. İstemediği halde sorumluluk almak, yorulduğu halde yardım etmeyi sürdürmek veya yalnızca karşısındaki kişi üzülmesin diye kendi ihtiyaçlarını ertelemek, ilk bakışta fedakârlık gibi görünebilir. Oysa bu davranış kalıcı hale geldiğinde kişinin psikolojik iyilik halini olumsuz etkileyebilir.

Psikolojide bu eğilim, aşırı memnun etme davranışı ve onay arayışı ile ilişkilendirilmektedir. Kişi, reddedilmekten, eleştirilmekten ya da ilişkisini kaybetmekten kaçınmak için kendi duygu ve ihtiyaçlarını geri planda bırakabilir. Kısa vadede çatışmaları azalttığını düşünse de uzun vadede tükenmişlik, öfke, suçluluk ve öz değer sorunları yaşayabilir. Çünkü sürekli başkalarının beklentilerine odaklanmak, kişinin kendi sesini duymasını zorlaştırabilir.

Sağlıklı sınırlar, güçlü ilişkilerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sınır koymak, karşıdaki kişiyi değersiz görmek anlamına gelmez. Tam tersine, hem kendine hem de ilişkiye saygı göstermenin önemli bir göstergesidir. Gerektiğinde hayır diyebilmek, kişinin bencil olduğunu değil, kendi psikolojik kaynaklarını korumaya çalıştığını gösterir. Sürekli veren fakat kendisini ihmal eden bireyler ise zamanla duygusal olarak tükenebilir.

Kendinize şu soruyu sormayı deneyebilirsiniz: Bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa reddedilmekten korktuğum için mi? Bu soruya verilecek dürüst cevap, davranış örüntülerini fark etmek için önemli bir başlangıç olabilir. Farkındalık, değişimin ilk adımıdır. İnsan bazen yıllardır sürdürdüğü alışkanlıkların aslında kaygı tarafından yönlendirildiğini ancak durup düşündüğünde anlayabilir.

Unutmamak gerekir ki psikolojik sağlıklılık, herkesi memnun etmek değildir. Psikolojik olarak güçlü olmak; kendi ihtiyaçlarını fark edebilmek, duygularını açıkça ifade edebilmek ve gerektiğinde sınır koyabilmektir. Başkalarına gösterdiğiniz anlayışı kendinize de gösterebildiğinizde, ilişkileriniz yalnızca daha dengeli değil, aynı zamanda daha gerçek ve sürdürülebilir hale gelir.

Araştırmalar, onay arayışının yüksek olduğu bireylerde kaygı belirtilerinin ve kişilerarası stresin daha sık görülebildiğini göstermektedir. Bunun nedeni, kişinin kendi değerini dışarıdan gelen kabul ile ölçmeye başlamasıdır. Oysa öz değer, yalnızca başkalarının memnuniyetine bağlı olduğunda kırılgan hale gelir. Bir kişi sizi eleştirdiğinde bütün gününüzün bozulması veya bir isteği reddettiğiniz için yoğun suçluluk hissetmeniz, bu döngünün işaretlerinden biri olabilir. Değişim ise küçük adımlarla başlar. Önce her isteğe hemen cevap vermemeyi deneyin. Karar vermeden önce kendi ihtiyacınızı sorun. Yardım etmeyi gerçekten isteyip istemediğinizi değerlendirin. Unutmayın, sağlıklı sınırlar ilişkileri zayıflatmaz; aksine güveni, saygıyı ve karşılıklı sorumluluğu güçlendirir. Kendinize gösterdiğiniz özen arttıkça, başkalarına sunduğunuz destek de daha gerçek, daha dengeli ve daha sürdürülebilir olacaktır. Bu nedenle değişim, bir gecede kusursuz olmak değil, her gün küçük bir sınır koyma cesaretini gösterebilmektir. Kendinize izin verin ve kendinizi önemseyin bugün.