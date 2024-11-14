Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Demirhan'daki Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’inde düzenlenen etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.

Bakan Gardiyanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’nin son kurulan Türk Devleti olarak Akdeniz’in yılmaz bekçisi olduğunu ve büyük bir varoluş mücadelesi ile kurulduğunu söyledi.

"Sizleri burda görmek bir hayalle başladı.Öğretmenlerinize sonsuz teşekkür ediyorum.Sayenizde ufkumuz açıldı.Sadece bakım hizmetleri değil artık rehabilitasyon hizmetinin de özel gereksinimli gençlerimize verildiğini görmek bizleri mutlu ediyor." diyen Gardiyanoğlu, " İyi ki varsınız, nice cumhuriyetlere!’’ ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu'nun konuşmasının ardından özel gereksinimli gençler gösterilerini sergiledi. Gençler 15 Kasım dolayısıyla şiirler okudu, dansları ve seslendirdikleri şarkılarla büyük beğeni topladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da gençlere coşkuyla seslendirdikleri Mücahitler Marşı’ında eşlik etti.