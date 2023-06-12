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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Seçimleri demokrasimize yakışır bir şölen havasında tamamladık ve yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçi,m dünyada istisna diyebileceğim bir demokrasi şöleniydi. Türk milletine yakışır bir şekilde gerçekleşti.

-Aziz milletimizin tercihiyle 5 sene daha ülkeme hizmet edeceğim. İlk yurt dışı ziyaretimizi KKTC'ye yaparak geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim. Orada görüşmeleri yapıp yarın Ankara'ya döneceğim.

-3 haziran'da göreve başlama törenimize iştirak eden tüm herkese teşekkür ediyorum. Sayın Ersin Tatar ve eşi, Meclis Başkanı ve Başbakan'a ayrı ayrı teşekkür ederim.

-Ülkeyle ilgili bir çok konuyu ele aldık. Elektrik sorunuyla ilgill Türkiye'den kablo yolu ile KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adım olacaktır. Artık KKTC'de elektrik kesintisi sorunu kalmayacaktır.

-Görüşmelerimizde Kıbrıs sorunu da gündeme geldi. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmadı, olmayacaktır. Rumlar adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Bu saplantıyı bir kenara bırakmaları lazım. Kıbıs Türklerinin gayretleri, Rum tarafının uzlaşmaz tavırları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye lüksü yoktur.

-Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Adadaki zenginliklerin eşit paylaşımı için önerilerimiz hala masadadır.

-Garantör ülke olarak diyaloğa her zaman öncelik verdik ama çağrılarımız yanıtsız kaldı. Adadaki huzur ve güvenlik, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. Her şekilde KKTC'nin yanındayız. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir.

-KKTC'ye yönelik katkılarımız sürecektir. Buradaki vatandaşların Türkiye'deki gibi kamu hastanelerinden eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Derinya'da sosyal konut inşaasına yakında başlıyoruz. Kablo ile elektrik getirilmesi önceliğimiz. 630 kilometre yol yaptık, 5 ayrı yol projemiz daha vardır. Türkiye'den gelen suyu üreticilerle buluşturacağız. Lefkoşa'ya yeni devlet hastanesi için yakında ihaleye çıkıyoruz.

-Yeni Ercan Havalimanı'nın eksiklikleri giderilecektir, 20 Temmuz'da açılışı gerçekleştirilecektir. 20 Temmuz'da görüşürüz.