KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği, ihale gereği cirodan yüzde 47.8 artı KDV gelir paylaşımı ile devletin gelir kapısı haline geldi.

 T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi 2023’ün son çeyreğinde KKTC maliyesine 250 milyon TL ödeme yapacak.

YENİ ERCAN DARĞHANE GİBİ

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasının ardından geniş gövdeli uçakların da yeni yapılan 3 bin metrelik piste inebilmesiyle artan yolcu sayısı devlet hazinesine giren rakamı da artırdı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ekim- Kasım- Aralık 2023 aylarını kapsayan 4. Dönem gelirin yüzde 47.8’e karşılık gelen 250 milyon Türk Lirası’nı Maliye Bakanlığı’nın hazinesine yatırıyor.  

CİRONUN YĞZDE 47.8’İ DEVLETİN

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Sözleşme gereği, her üç aylık dönemlerde yapılacak olan ödemelerde, oluşan gelirin yüzde 47,8’i T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından idareye yatırılıyor.