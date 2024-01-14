KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği, ihale gereği cirodan yüzde 47.8 artı KDV gelir paylaşımı ile devletin gelir kapısı haline geldi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi 2023’ün son çeyreğinde KKTC maliyesine 250 milyon TL ödeme yapacak.

YENİ ERCAN DARĞHANE GİBİ

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasının ardından geniş gövdeli uçakların da yeni yapılan 3 bin metrelik piste inebilmesiyle artan yolcu sayısı devlet hazinesine giren rakamı da artırdı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ekim- Kasım- Aralık 2023 aylarını kapsayan 4. Dönem gelirin yüzde 47.8’e karşılık gelen 250 milyon Türk Lirası’nı Maliye Bakanlığı’nın hazinesine yatırıyor.

CİRONUN YĞZDE 47.8’İ DEVLETİN

Sözleşme gereği, her üç aylık dönemlerde yapılacak olan ödemelerde, oluşan gelirin yüzde 47,8’i T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından idareye yatırılıyor.