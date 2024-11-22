Erden, bu paranın havaya atılmak yerine, hayvancılık sektörüne yönelik daha somut ve verimli destekler sağlanması gerektiğini vurguladı.

Erden, “Bu parayı, 1 yıl boyunca hayvancılara yemlik arpayı yüzde 24 daha ucuza verebilirdik. Ayrıca, soya küspesini 1 yıl boyunca 3 TL/kg sübvanse edebilirdik. Ama işlerine gelmiyor” dedi, sektöre yönelik daha etkili desteklerin önemini ifade etti.

Erden, hayvancılık sektörünün gidişatına dair endişelerini de dile getirdi. Hayvancılık sektörünün başkanlarının televizyonlarda pazarın güneyde kaydığını belirterek, çiğ süte zam talep etmelerini eleştiren Erden, “Et, domates, patates gibi ürünleri güneyde kaptırdık. Elimizde sadece süt ve süt ürünleri kaldı. Şimdi de onları güney bölgesine vermek derdindesiniz” diye sordu.

Erden, hayvancıların maliyetlerinin arttığını kabul ederken, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Eğer maliyetler artıyorsa, arpayı ucuzlatın, soya küspesini ucuzlatın, elektriğe sübvanse verin ama süt fiyatlarına dokunmayın. Çünkü süt ve süt ürünleri fiyatlarında çok kritik bir noktadayız. O kritik eşik geçilirse, güneyden çanta çanta hellim ve yoğurt taşınmaya başlar, sonrasında ise önce hayvancı batar.”

Son olarak, hükümeti uyaran Erden, “Şu an döviz kuru bu haldeyken, bir kuruşluk süt zammı yalnızca bizi değil, tüm ülkeyi batırır” dedi. Erden, hükümetin, hayvancılık sektörünü daha fazla zorlamadan, sektörün sürdürülebilirliğini koruyacak adımlar atmasını istedi.