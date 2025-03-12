Kıbrıslı Türk Çevre Bilimci Ergün Bey, sosyal medya hesabı üzerinden hava sıcaklığında yaşanan artışa dikkat çekti.

Ergün Bey, bölgenin neredeyse iki hafta içinde soğuk ve sıcak ekstremleri yaşadığını belirterek, “Birkaç gün içerisinde sıcaklıkların mevsim normallerinden 10 derece daha sıcak olması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

Bey, “Gelecek yıllarda bölgemizi zaman zaman nefes almakta zorluk çekeceğimiz sıcak hava dalgalarının etkisi altında kalacak. Planlama yapmaz ve adaptasyona geçmezsek büyük ekolojik, ekonomik ve insan kayıpları yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 9-11 derece üzerine çıkacağını açıklamıştı