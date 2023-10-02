CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay
Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi bugün gerçekleştiriliyor.
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis açılışında vekillere seslendi.
Arıklı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
-Dünya yeni bir oluşum içerisine giriyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da dünya ülkelerine KKTC'nin tanınması için çağrılar yapıyor. Biz de bu çağrıların ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanındayız.
-Rusya yeni çalışmalar içerisinde. Konsolosluk açmak istiyorlar, bizden KKTC diye bahsediyorlar. Bunlar çok önemli gelişmeler.
-Yeni yolda KKTC'nin tanınması ve varlığının korunması hükümetimizin ve bizim önceliklerimiz arasında. Bu politikanın yanındayız, arkasındayız.
-Yeni yasama yılı ülkemize halkımıza hayırlı olsun.