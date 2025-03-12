Moderatörlüğünü Engin Öktem’in yaptığı programda Erhürman, Kıbrıs sorununa dair önemli açıklamalarda bulundu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda, Erhürman’a yoğun ilgi gösterildi. Programda CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, emekli Büyükelçiler ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da hazır bulundu. Tufan Erhürman programda yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’a dair algı değişmeli” ifadelerini kullandı.



“BM sözüne sahip çıkmalı”

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’deki algısının istenilen seviyede olmadığını söyleyen Erhürman, “Diziler ve filmlerle beslenen ‘orayı kirli işlerin diyarı’ olarak görme algısı oluştu. Adanın tarihi, insani ve kültürel değerleri bile yeterince bilinmiyor. Bu algıyı değiştirmek için daha çok çalışmalıyız” diye konuştu. Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, 1974 öncesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi temele dayalı federasyon tezini ortaya koyduğunu belirterek, 1 Şubat 1974’te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in Millet Meclisi Genel Kurulu'na 37. Cumhuriyet Hükumeti Programını sunuş konuşmasından bir bölüm okudu: “İki cemaatten oluşan Kıbrıs’ta Türk Toplumunun eşit egemenlik statüsünün korunması ve Devlet yönetiminde iki cemaat arasında her yönü ile huzurlu bir işbirliğinin sağlanması için en isabetli çözüm şeklinin federatif bir sistemde bulunacağına inanıyoruz. Böyle bir çözüm yolunun Kıbrıs’ın ülke bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetlendirecek bir temel teşkil edeceği inancındayız. Halen yürütülmekte olan müzakerelerin Kıbrıs Andlaşmalarının ortaya koyduğu esaslardan hareketle, gerçekçilik ve iyi niyet içinde böyle bir sonuca ulaşması ilgili bütün tarafların uzun vadeli ortak çıkarlarına ve bölge barışına en iyi şekilde hizmet edecektir". Müzakere masasına oturmadan önce Birleşmiş Milletler’in sözüne sahip çıkmasını talep ettiklerini anımsatan Erhürman, CTP olarak ortaya koydukları dört maddeyi de anlattı. Siyasi eşitlik ilkesi kabul edilmedikçe masaya oturmayacaklarını belirten Erhürman, “Herhangi bir Kıbrıslı Türk'ün hiç başkan olamayacağı bir düzende siyasi eşitlik yoktur. Federal Devletin tüm organlarında alınacak olan kararlarda en az bir Kıbrıslı Türk'ün oyu olmalıdır” dedi. Önümüzdeki hafta Cenevre’de düzenlenecek gayriresmi toplantıyla ilgili de konuşan Erhürman, katılımcıların Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.

