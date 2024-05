GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını ve sonrasında yaşananları değerlendiren Erhürman, asgari ücret artışının alım gücünü yükseltmeyeceğini belirtti.

Erhürman, yaptığı açıklamada, "Memura ne kadar veriyorsan, özel sektör çalışanına da onu vermek zorundasın. Bugünün koşullarında hayat pahalılığı altında bir artış kabul edilebilir değil. Piyasa fiyatlar konusunda kendini şimdiden yenilemiş durumda. Bu verilecek artışla alım gücü yükselecek mi? Esas soru bu. Biz bu maaşla ne satın alabileceğiz? Daha önce maaşıyla aldığını alabilmeli insanlar. Hayat pahalılığı personel giderleri aracılığı ile artıyor ve alabileceklerimizin sayısı azalıyor. Bizim derdimiz kaç süt, kaç ekmek alabileceğimiz? Bunu koruyamadığınız müddetçe hayat pahalılığının anlamı erimeye başlar çünkü bu alım gücünü koruma enstrümanıdır. Hayat pahalılığı kadar piyasa zaten fiyatlandı. Asgari ücret belirlenmesi kaçınılmaz ve bu alım gücünü yükseltmeyecek. Geciktik sonra ücretin belirlenmesi pahalılık daha artacak, alım gücü daha da düşecek" dedi.

“Taze et yeme şansı varken, neden donmuş et yiyoruz?

Et ithali konusuna da değinen Erhürman, kasapların da üreticilerin de buna karşı olduklarını açıkladıkalarını belirterek, hükümeti eleştirdi.

“Taze et yeme şansı varken, neden donmuş et yiyoruz?” diye soran Erhürman, “hiçbir kesim bunu istemiyor. Sürekli taraflarla görüşüyorsun ama bunu kabul etmiyorlar. Kasaplar canlı hayvan ya da karkas et ithali istiyorlar. Onların donmuş et ithali talebi yok. Hükümet çıkarları çatışan iki tarafı yani kasapla hayvancıyı birleştiriyorsun. Tüketiciye bakıyorsun, ‘yok yemeyiz donmuş eti, Güney’den alırız’ diyorlar. O zaman nasıl çözüm bulmayı hedefliyorsun?’ diye sordu.

“Hükümet sorun yaratıyor, sorun çözmüyor”

“Bu hikâye böyle sürmez” diyen Erhürman, hükümetin sorun çözme kapasitesi olmadığını vurguladı. Erhürman, şöyle devam etti:

“Hükümet sorun yaratıyor, sorun çözmüyor. Süt de öyle, narenciye de öyle, ette de öyle. Hiçbir sorunu çözemeyen yapı ara ara karşımıza ‘müjde’ ile çıkıyor. Bayram öncesi et konusunda ‘müjde’ verildi, geldiğimiz durum ortada. Ne yapıyorlarsa ‘rant’ için yapıyorlar. Neden sen bu ithal et kararını aldın? Hükümet bunu da açıklamak zorunda”.

“Ete narh koydular, olmayınca ithal et dediler”

Hükümetin asgari ihtiyaç alanındaki sorunları dahi çözemediğini savunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede narh mevzuatının olmamasına ve denetimsizliğe dikkat çekti.

Erhürman konuyla ilgili şunları söyledi:

“Vatandaşlar artık şunu bilsin, ‘bu ülkenin mevzuatında narh koymadığın bir üründe fiyat denetimi diye bir şey yoktur. Narh koymak da ciddi bir iştir. Taraflarla günlerce gecelerle bir odaya kapanıp, fiyat belirlemen lazım ardından disiplinle bunu uygularsın. Ete narh koydular ama kasaplar ‘bunu yapmak zorunda kaldık’ dediler. Hükümet bu fiyat maliyeti karşılar mı karşılamaz mı bunu bilmeli. Ete narh koydular ama denetlemediler çünkü uygulanabilir olmadığını bildiler. Ardından bundan kurtulmak için ‘donmuş et ithal edeceğiz’ dediler. Bu ülkeye et ithali zaten var. Yolcu gider alır getirir bir de kaçak var. Siz kasabı ayakta tutacak şekilde narh koyacaksınız, kasabı daha fazla batıracak şekilde değil. Yarın çocuk bezine narh koydum diyecek, kimse uygulamayacak çünkü otoritesi kalmadı.

“Erken seçim şart, hükümet tangır tungur gidecek”

Erken seçim olur mu sorusuna da yanıt veren Erhürman, ‘erken seçim şarttır’ dedi. Ülkede hiçbir kesimin hükümetten memnun olmadığını kaydeden Erhürman, ‘herkes ayağa kalktığında, o ses fazlaca çıktığında hükümet tangır tungur gidecek’ ifadelerini kullandı. Hükümetin aldığı kararlarla insanların hayatını mahvettiğini savunan Erhürman, ‘yok öyle 2027’ye kadar iktidarda kalmak, gidecekler’ ifadelerini kullandı.

“Biz eti konuşurken, toprakta nüfusta nereye gittiğimizi bilmez konuma geldik”

Hükümetin en büyük gailesinin ‘koltukta daha fazla kalmak’ olduğunu dile getiren Erhürman, hükümetin suni gündemler yaratarak diğer taraftan ülkeyi yabancılaştırmaya devam ettiğini kaydetti. “Biz eti konuşurken, toprakta nüfusta nereye gittiğimizi bilmez konuma geldik” diyen Erhürman, ‘yabancılar geliyor 300 bin sterlinden daireler alıyor, benim vatandaşım asgari ücretlim ev alamıyor, kiraya bile çıkamıyor” diye konuştu.

“Nüfusu halen bilmiyoruz”

Nüfusu da bilmediklerini dile getiren Erhürman, ‘Meclis’te sorduk cevap alamadık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı 407 bin dedi, Demokrat Partili bir vekil açıklama yaptı 1 milyonuz dedi. Özet olarak bilinmiyor. Ülkede kaç öğrenci, kaç yabancı var bilmiyoruz. Ama bilmeden 5 yıllık kalkınma planı yapıyorsunuz. Peki hangi rakama göre? Hastanelerin okulların kimlere nasıl yeteceğini nasıl planlayacaksınız?” diye sordu.