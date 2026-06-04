Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bu halk, dünyadan izole olmak değil, dünyayla buluşmak istiyor.

Bu halk eşitlik istiyor.

Bu halk sorun değil, çözüm istiyor.

Bu halk, çocuklarının, gelişmiş ülkelerin çocuklarının sahip olduğu tüm haklara eşit biçimde sahip olmasını istiyor.

Ve bu halk, bu ülkenin, bu yolda önünü açacak liyakatli kadrolara sahip olduğunu biliyor.

Bu saydıklarım ve çok daha fazlası, farklı siyasi görüşlere sahip olan, farklı siyasi partilere mensup ya da oy veren, çok ama çok geniş kesimlerin ortaklaştığı temel bir vizyonu oluşturuyor.

Vizyon açık. Yol belli. Yolun neresindeyiz? Ne sonunda, ne de başında! Önemli olan, günlük yaşamın hayhuyuna, kısır çekişme arzularına, kişisel ihtiraslara, “bu memleketten, bu halktan bir şey olmaz”ın konformizmine, sakil popülizme kapılmadan, bu halkın, çocukların gailesini çekmeyenlere, bu halkın ortaklaştığı vizyonu önemsemeyip kendini halkın üzerinde bir yerlerde konumlamaya uğraşanlara kulak asmadan, gece gündüz çalışarak, doğru yolda, hep birlikte yürümek.

Halkın belirlediği, ortaklaştığı hedeften milim sapmadan, sağdan soldan gelen olgunlaşmamış, tahrikkar bağrış çağırışlara öfkelenip konsantrasyonun bozulmasına izin vermeden, gerçekleri görerek ve bilerek, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla, hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.”