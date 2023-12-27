GÜNDEM ÖZEL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 53’üncü kuruluş yıl dönümünü “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlediği resepsiyonla kutluyor…

Resepsiyonda bir konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 'sarı karınca' benzetmesi yaptı, “Hepimiz unutmayın ki birer sarı karıncayız. CTP için barış için özgürlük için demokrasi için yürüyen sarı karıncalarız. Hepsi bugün hepsi 53 yaşında…” ifadelerini kullandı.

“Bu yol birlikte yürünecek, biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz" diyen CTP Lideri Erhürman, geçtiğimiz seçimde CTP'nin birinci parti olduğunu ve daha sonra yapılan çalışmalarda da CTP'nin birinci parti çıktığını açıkladı.

Erhürman, "CTP daha önce de birinci parti oldu, daha önce de hükümet kurdu. Biz başka bir şeyin peşindeyiz. Biz bu ülkede denenmemiş olanın peşindeyiz. Denenmemiş olan için mücadele edeceğiz... O da şudur ki CTP'nin tek başına iktidarıdır! Bundan sonra önümüze hedef olarak koyuyoruz..." dedi.

Erhürman, "CTP'nin tek başına iktidarından kastımız sadece CTP değildir, bu ülke için yüreği çarpan, çocuklarımız için gençlerimiz için daha da yoksuzllaşmayalım, yoklaşmayalım, çocuklarımız göç etmesin diye gaile çeken herkesle birlikteyiz. Dolayısıyla CTP’nin tek başına iktidarından kastımız çok nettir. Bunun adı; bu ada için çocuklarımız için halkımızın iktidarıdır, hepimizin hepimizin iktidarıdır" diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, "İyi ki doğdun CTP, nice 53 yıllara CTP..." ifadelerini kullanarak, sözlerini tamamladı.