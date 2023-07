BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, memlekette kaybedecek bir dakikanın bile olmadığına dikkat çekti. Erhürman, bir an önce iradenin yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

ERHÜRMAN: KAYBEDECEK BİR DAKİKA YOK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 25 Haziran’da bir milletvekili için seçime gitmeyi doğru bulmadıklarını, erken seçime gitmek için öneri yaptıklarını fakat “hükümetin” reddettiğini anımsattı. Erhürman, meşru olmayan bir hükümet tarafından ülkenin çok kötü yönetildiğini vurguladı. Seçim sonuçlarını da değerlendiren Erhürman, “Seçimin sonucu bu, yapılanların onaylanmamış olması ve yeni dönemin başlamış olmasıdır. Erken seçimin bu toplumun gündeminde olmasıdır” diye konuştu. İradenin yenilenmesi gerektiğini aylardır söylediklerine dikkat çeken Erhürman, erken seçim lafını ilk defa telaffuz etmediklerini, 2022 Mart ayından beri bunun şart olduğunu söylediklerinin altını çizdi. Yapılanların halk tarafından onaylanmadığına işaret eden Erhürman, “Seçime katılmamak da onaylamama halidir. Yapılanlar onaylanmıyor, erken seçim halkın gündemindedir” dedi. Memlekette kaybedecek bir dakika bile olmadığını vurgulayan Erhürman, nüfus politikasının önemine işaret etti ve “Ülkede bir nüfus politikası olmadığı takdirde, çok kısa bir süre içerisinde geri dönülmesi mümkün olmayan noktalara savrulacağız” ifadelerini kullandı.

“BİR AN ÖNCE İRADE YENİLENMELİ”

Trafik kazalarıyla ilgili de konuşan Erhürman, Meclis’te bu konuyla ilgili de 5 yıllık bir plan hazırlanması gerektiğini söyledi ve eğitimin önemine de işaret etti. Memlekette şiddetin de kol gezdiğini ifade eden Erhürman, dövizle ilgili yapılması gereken şeyleri de iki senedir söylediklerini belirtti. Erhürman, “Fırtına gelip vurduktan sonra konuşmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarında verilen mesajın alınması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Mesajın ötesinde memlekette planlamaya ihtiyaç var ama memleketi yönettiğini zannedenler bunu yapmaya ehil değildir, bu ülkenin gailesini çekmiyorlar. Şu an Kıbrıslı Türkler galerilerde, konutta, marketlerde yabancıların alışverişini seyreder konumdadır. Talepte bile yoksullaşmanın ötesinde yoklaşıyoruz” dedi. Seçime katılım oranın düşük olmasıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Bir etkenle açıklamaya çalışmak doğru sonuca ulaştırmaz” dedi. “Her dakika memleket aleyhimize değişiyor. Her geçtiğimiz dakika çocuklarımızın geleceğinden çalınıyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün her gün düştüğüne dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Eğitim her gün kötüye gidiyor. İlaca ulaşamıyor insanlarımız. Bir an önce gereken adımları atmak için iradeyi yenilememiz lazım” diye ekledi.