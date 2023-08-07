Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın 2023 yılı içerisinde yeni açılan ve Oda'ya kayıt yaptıran iş yerleriyle ilgili yaptığı çalışmaya dikkat çekti.

Çalışmadan elde edilen verilerin son derece çarpıcı olduğunu belirten Erhürman, “İskele ilçesinde bu dönemde açılan 36 yeni iş yerinden 17'sinin (yani aşağı yukarı yarısının) faaliyet alanı, yatırım danışmanlığı, danışmanlık hizmetleri, emlak danışmanlığı/komisyonculuğu, gayrimenkul danışmanlığı olarak belirlenmiş. Geriye kalan 19 iş yerinin çok önemli bir kısmı ise ticaretle iştigal ediyor” dedi.

Erhürman, “Kısacası İskele ekonomisinin temeline mülk satışı (büyük oranda yabancılara) yerleşmiş ve üretim görünmez hale gelmiş. Başka çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor elbette ancak yalnızca bu veriler bile alarm zillerinin çalmasına yeter” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Elbette bu ülkenin, bu halkın, geleceğin gailesini çekip, çalan zilleri duymaya niyeti olanlar için...” açıklamasını yaptı.