Erhürman, sosyal medya paylaşımında, komitenin Kıbrıs Rum liderliğine, söz konusu engellerin ayrımcılık içermeyecek şekilde kaldırılması yönünde öneride bulunduğunu kaydetti.

Benzer tespitlerin birkaç ay önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin raporunda da yer aldığını anımsatan Erhürman, bazı kısmi açılımlara yönelik girişimler olsa da karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği yurttaşlığı konusundaki sorunlarının sürdüğünü vurguladı.

Erhürman, “İnsan hakları açısından kabul edilebilir olmayan bu uygulamaların kaldırılması için her platformda girişimlerimiz devam ediyor, edecek” ifadelerini kullandı.